Ces vieux qui rapportent gros

Par ces temps curieux de la macronie, qui a mis le jeunisme sur un piédestal, en revendiquant un dégagisme à la mode, les séniors sont les grands perdants d’une République, qui pour remplir les caisses, s’en est pris, entre autres, aux retraités… donnant naissance en partie aux Gilets Jaunes.

Prenons exemple sur les Ehpad, autrefois appelées maisons de retraite, et avant, asiles de vieux, en remarquant que si l’appellation change, le problème demeure.

Un internaute avisé s’est livré à quelques calculs qui méritent le détour.

D’un côté, s’offrir une chambre de 12 m², agrémentée de la visite d’une infirmière de temps en temps, coute 2500 € par mois…voire 3000 €. lien

De l’autre, tentons de découvrir le réel coût de cette modeste chambre.

Un terrain à bâtir en dehors d’un centre-ville coûte environ 200 € le m²… pour y construire 4 étages, avec couloirs, portes, cages d’escalier élargis, en prévoyant un ascenseur, on peut établir un cout de construction à 250 € le m², ce qui met le coût foncier de la chambre à 3600 €, à répartir sur une durée de vie d’environ 60 ans environ.

En ajoutant les parties communes, 3m², par personne, on arrive à un total de 24 000 € la chambre sur 60 années, soit 400 € l’année… soit 33 € par mois.

Finalement, la chambre de 12 m² revient à 5 € par mois…soyons généreux en comptant 10 €, pour prendre en compte les éventuels ravalements de façade, et autres améliorations, réparations…

Occupons-nous maintenant du personnel salarié qui va s’occuper de l’occupant de la chambre…

Une infirmière, généreusement salariée à 2600 € brut, soit 1800 € net, (c’est hélas pas toujours le cas !) s’occupe d’environ 40 personnes, pour 8 heures de travail, et pour gérer 24 h de présence journalière, il en faudra 3, soit un coût total de 195 € mensuels.

Ajoutons-y 4 heures mensuelles de ménage, payées au smic, soit 45 €.

Allons sur le chapitre « restauration »… sans évoquer la qualité de ces repas…

Repas servis avec présence d’aide à la personne, 2 minutes pour mettre la table, 2 minutespour desservir, plus le coût du repas, 2,5 €, nous arrivons à un total de 248 € mensuels.

Si l’on complète le tableau avec la présence d’auxiliaires de vie, s’occupant de la toilette de l’occupant, on peut envisager un total de 40 euros mensuels.

Au total, l’occupant de la chambre de 12 m² coûte tous les mois 538 €…et si on ajoute la TV, le téléphone commun, l’électricité, la clim, le chauffage, et les frais annexes, on peut raisonnablement tabler sur un coût de 600 € au grand maximum…à comparer avec les 2500/3000 € déboursés tous les mois.

Comme dit l’autre, il n’y a pas de petits bénéfices, et on comprend cette vieille dame qui préférait s’offrir des croisières de luxe, toute l’année, ayant calculé que ça lui coutait moins cher que de vivre dans une Ehpad.

Elle avait fait le calcul que, même en comptant les pourboires, 10 € par jour, son séjour ne lui coutait que 135 € par jour, soit une économie de 65 € minimum… avec des services autrement plus intéressant.

Outre la croisière, elle peut s’offrir plusieurs repas par jour, être servi au besoin dans sa chambre…avoir l’aide d’un docteur en cas de besoin, avec 3 piscines à disposition, une salle de sport, des spectacles tous les soirs, des produits d’hygiène gratuits, un personnel aux petits soins, avec en supplément la possibilité de faire des rencontres, au cours de ces voyages la menant de Tahiti à l’Australie, en passant par l’Amérique du Sud, et tant d’autres pays…lien

On peut découvrir ici le témoignage de Raymonde, 86 ans, et qui a passé son temps en croisières de luxe ayant elle aussi fait le même calcul.

chambre d’ehpad

croisière de luxe

Pas étonnant dès lors que les Ehpad intéressent les placements financiers au moins autant que le placement des personnes âgées : « particuliers, banques, fonds de pensions ou courtiers s’y bousculent, vu la fiscalité avantageuse, avec des rendements autour de 4,5 % et plus encore pour les biens acquis sur le marché secondaire », comme l’écrit Manon le Breton dans les colonnes de « l’Heure du Peuple ». lien

Mais il y a pire…

De nombreuses enquêtes ont prouvé que certains de nos anciens étaient soumis à de mauvais traitements.

Ils ont été signalés aux domiciles de celles-ci, mais aussi dans les Ehpad, et en 2016, près de 30 000 cas avaient été comptabilisés, dénonçant des formes de maltraitances. lien

La situation ne s’est pas arrangée, puisqu’en 2018, ce fléau touche 600 000 personnes en France, maltraitances répertoriées dans plusieurs catégories : physiques, morales et psychologiques, violation des droits civiques, médicamenteuses, financières, et négligences actives (enfermement) ou passives (absence d’aide à l’alimentation). lien

On pourrait évoquer les actes indignes de trois lycéennes, en stage dans un Ehpad qui pratiquaient l’humiliation, des violences verbales, et physiques, « tapes », « pincements de nez », et qui postaient fièrement leurs forfaits sur Snapchat. lien

Au-delà de ça, nos anciens payent le prix fort avec ce gouvernement, puisqu’on sait comment leurs avantages ont été rognés, comme l’a expliquée cette bloggeuse. lien

Sous le titre : « macron n’aime pas les vieux, et vide leur porte-monnaie », elle fait le tour de la question, rappelant que la dotation des maisons de retraites publiques a été diminuée de 200 millions d’euros.

Mais ce ne suffit pas à ce petit président qui leur a demandé de « faire un effort ». lien

Comme l’écrivait l’un d’entre eux : « quand j’étais jeune, je payais une vignette pour les vieux, plus tard, on m’a pris le lundi de pentecôte pour les vieux, aujourd’hui que je suis vieux, j’ai une petite retraite, et on me prend 1,7 % de CSG pour les jeunes… en résumé, on m’a pris pour un con toute ma vie ». Lien

D’autres vieux ont eu plus de considération… ainsi Hallyday a eu droit à un hommage national alors qu’il était un habile fraudeur fiscal reconnu…lien

Il a même eu droit à la légion d’honneur, et ce n’est pas tout… chevalier des arts et lettres, et officier de la couronne. Lien

De quoi donner des arguments à ceux qui refusent ces promotions dont on peine souvent à comprendre la justification.

Et pour en finir avec les Ehpad, l’état, qui cherche des sous pour boucler son budget, envisage de privatiser ceux qui sont encore du domaine public…ce qui risque de ne pas améliorer la situation.

Mais comme disait Pierre Bourdieu : « l’essence du néolibéralisme, c’est la destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur ». lien

Autoroutes, trains, postes, hôpitaux, aéroports, prisons… tout ce qui est encore du domaine public sera un jour passé dans le privé… si le peuple le laisse faire, car comme dit mon vieil ami africain : « un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle »

L’image illustrant l’article vient d’observatoire du mensonge

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

